TÜ Almanya'da düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika
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TÜ Almanya'da düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda tanıtıldı

21.06.2022 10:56
TÜ Almanya'da düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda tanıtıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ), Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ), Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif Ajansı tarafından gerçekleştirilen fuarda Trakya Üniversitesi standını ziyaret eden öğrencilere üniversite hakkında bilgi verildi.

Fuarda TÜ'yü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada temsil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, üniversitesinin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Fuarda, Türkiye'de üniversite okumak isteyen uluslararası öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Avrupa'da büyük bir Türk nüfusu var. Edirneli, Trakyalı birçok hemşerimiz de Avrupa'da yaşıyor. Ayrıca Edirne, bu coğrafyada yaşayan Türk nüfusun yakından bildiği, her yıl memleketlerine giderken mutlaka uğradığı, havasını soluduğu, suyunu içtiği bir şehir. Bu evlatlarımızı, anne-babalarının doğduğu topraklarda eğitim almaya davet ediyoruz. Onlardan da bu yönde bir ilgi görmemiz bizleri oldukça mutlu etti. Trakya Üniversitesi olarak Edirne'nin huzurlu ortamında, kendilerini evlerinin rahatlığında hissetmelerini sağlayarak güçlü bir eğitim almaları için kapılarımız sonuna kadar açık."

Fuar kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Genel Başkanı Köksal Kuş tarafından katılımcı Üniversitelerin yetkililerinin ağırlandığı bir yemek daveti verilirken, fuarın ardından Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, aynı heyeti Başkonsolosluk Konutu'nda ağırladı.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Almanya'da düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika

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