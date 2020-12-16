TÜ'de "Pandemide Kadın Olmak" paneli düzenlendi - Son Dakika

TÜ'de "Pandemide Kadın Olmak" paneli düzenlendi

16.12.2020 16:25
TÜ'de

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Pandemide Kadın Olmak" konulu panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Pandemide Kadın Olmak" konulu panel düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Mıhlayanlar, salgın sürecinin kadın ve kız çocuklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Merkez olarak kadın sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Mıhlayanlar, "Salgın sürecinde kadınlar ve kız çocukları, sağlık, eğitim, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal alanlarda problemler yaşamaktadır. Yapılan etkinliğin amacı da bu sorunları irdelemek ve çözüm önerileri üzerine tartışmaktır." dedi.

TÜ Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu da tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının kadınları sosyal ve ekonomik anlamda etkilediğini ifade etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun ve Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan konuk olarak katılarak birer konuşma yaptı.

Trakya Bölgesi, araştırma, Kadın, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'de 'Pandemide Kadın Olmak' paneli düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak         
14:59
ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti         
13:45
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜ'de "Pandemide Kadın Olmak" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei