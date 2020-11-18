TÜ'den ortaokul öğrencilerine "Modern Sanatta Portre" semineri - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birilğinde "Modern Sanatta Portre" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ'nün Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında eğitime destek olmaya devam ettiği belirtildi.

TÜ tarafından, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencilerine yönelik seminer verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz ve Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Fatmanur Savruk, öğrencilere uygulamalı olarak bilgiler verdi.

Daha sonra seminere katılan yaklaşık 60 öğrenci, büyük bir heyecanla portre resimler çizdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak verilen seminere, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı."