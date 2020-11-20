TÜBA'dan Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu - Son Dakika

TÜBA'dan Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu

20.11.2020 18:03
TÜBA'dan Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu, System.String[]

Türkiye'nin ulusal öncelikleri dikkate alınarak bilim politikalarının oluşturulması, bilim temelli danışmanlık hizmeti vermek misyonuyla program ve projelerini yürüten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu'nu yayımladı.

Türkiye'nin ulusal öncelikleri dikkate alınarak bilim politikalarının oluşturulması, bilim temelli danışmanlık hizmeti vermek misyonuyla program ve projelerini yürüten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu'nu yayımladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazılı açıklamasında, Akademinin bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla inceleme ve danışmanlık yaptığını hatırlatarak, TÜBA'nın kamuoyuyla paylaştığı Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu'nun Türkiye'nin konu hakkındaki gelecek planları için önemli bir rehber olacağını bildirdi.

Türkiye'nin bu alanda kurulu güç kapasitesi bakımından dünyanın ilk dört ülkesinden biri olduğuna işaret eden Şeker, "Türkiye'de jeotermal enerji, uzun yıllardır başta evsel ısıtma ve elektrik güç üretimi olmak üzere farklı alanlarda enerji elde etmek amacıyla kullanılıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin jeotermal enerji konusunda röntgenini çektik"

Şeker, Türkiye'nin jeotermal enerji alanındaki hedeflerini birer birer gerçekleştirmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1100 MW'lik bir elektrik üretim kapasitesini hayata geçirdik ve bölgesel ısıtma uygulamalarında göz ardı edilemeyecek bir deneyim kazandık. Tüm bu gelişmelerin beraberinde pek çok problemle de karşılaştık. Özellikle bilimsel, teknik, teknolojik, çevresel, sosyal ve sürdürülebilirlik boyutunda yeniden bir öz değerlendirme gereksinimi de ortaya çıktı."

Türkiye'nin enerji konularında yol göstericiliğini yapan TÜBA Enerji Çalışma Grubu'nun jeotermal enerjiyi öncelikli alanlar arasına aldığını ve bu doğrultuda sağlayacağı katkı üzerinde titizlikle durduğunu ifade eden Şeker, Akademi olarak bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi.

Şeker, çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler ışığında Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in yürütücülüğüyle TÜBA Enerji Çalışma Grubu'nun stratejik bir rapor hazırladığını belirterek, "Bu sayede Türkiye'nin jeotermal enerji konusunda bir röntgenini çektik, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, jeotermal enerji sektörünü geliştirecek yöntemleri belirledik, bilimsel ve teknolojik öncelikleri ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Jeotermal, Türkiye, Enerji, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA'dan Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu - Son Dakika Ekonomi


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