TÜBİTAK'a 51 personel alınacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'a 51 personel alınacak - Son Dakika Ekonomi

TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 51 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'a 51 personel alınacak, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 51 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya'da görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli alınacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi
Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Son Dakika Haberleri
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:32 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
18:32 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
17:34 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor - Son Dakika Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK'a 51 personel alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]