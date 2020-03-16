TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı - Son Dakika Ekonomi

TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

Mustafa Varank, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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