TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) 'Hyperloop' yarışları devam ediyor. Teknoloji alanında üniversiteli öğrencilerin teşvik edilmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 'Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 'beşinci nesil ulaşım modu' olarak anılan hyperloop teknolojisinde tasarlanan araçlar, vakumlu tünelde raya temas etmeden ilerliyor. Finalde 16 takım yarışıyor. Yarışmada İTÜ Hyperbee takımı ile Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımı, nesnelerin havada kalmasını sağlayan levitasyonu geçmeyi başardı.

Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor - Son Dakika

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