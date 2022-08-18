TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor - Son Dakika
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TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor

18.08.2022 17:39
TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, TEKNOFEST kapsamında, 'Hyperloop Geliştirme Yarışması' sürüyor.

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, TEKNOFEST kapsamında, 'Hyperloop Geliştirme Yarışması' sürüyor. Yarışlarda, İTÜ Hyperbee takımı ile Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımı, araçlarıyla en önemli aşama kabul edilen levitasyonu geçmeyi başardı.

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) 'Hyperloop' yarışları devam ediyor. Teknoloji alanında üniversiteli öğrencilerin teşvik edilmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 'Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 'beşinci nesil ulaşım modu' olarak anılan hyperloop teknolojisinde tasarlanan araçlar, vakumlu tünelde raya temas etmeden ilerliyor. Finalde 16 takım yarışıyor. Yarışmada İTÜ Hyperbee takımı ile Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımı, nesnelerin havada kalmasını sağlayan levitasyonu geçmeyi başardı.

Organizasyonda vakum tünelinde değerlendirme ve puanlamaların devam ettiğini belirten TÜBİTAK Baş Uzman Araştırmacı Ahmet Avşar, "2 takımımız levitasyon gösterisi yaptı. Vakum tünelinde değerlendirmelerimiz ve puanlamamız devam ediyor. Yarın yarışmamızı tamamlayarak öğrencilerimizi bir sonraki sene ki yarışma hazırlıkları için tekrardan hazırlıyor olacağız" diye konuştu. Konya Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımından Bilal Gök ise "9 aydır çalışmamız sürüyor. 16 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Çok emek verdik. Yarışmanın en önemli aşamalarından biri olan levitasyonu başardık. Aracımız havaya kalkabildi. Şimdi son kontrolümüz var. Geçince tünele aracımızı sokma şansını yakalamış olacağız. Ayrıca vakum tüneline göre tasarladık aracımızı. Daha sonra da aracımız vakum tüneline girecek" dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor - Son Dakika
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