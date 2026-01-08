TÜBİTAK ve Ziraat'tan Kripto İş Birliği

TÜBİTAK ile Ziraat Bankası, Türkiye'nin dijital finans ekosistemini ileriye taşıması amacıyla "Kripto Varlık Saklama ve İleri Teknolojiler Alanında İş Birliği Protokolü" imzaladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, protokol, kripto varlık saklama altyapısının yanı sıra siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blokzincir ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak AR-GE çalışmalarını kapsıyor.

İşbirliğinin ilk somut adımı olarak, blokzincir teknolojilerinin temel taşı olan "Dijital Varlık Saklama Altyapısı" projesi başlatıldı.

Fazlar halinde hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği regülasyonlarla uyumlu, yüksek güvenlikli ve yerli kripto varlık saklama mimarisi inşa edilecek. Bu altyapı, ulusal ölçekte bir referans noktası oluşturarak dijital finansın güvenli limanı olacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek "Dijital Varlık Saklama Altyapısı" ile Türkiye, bu alanda kendi ulusal standartlarını belirleyecek.

Protokol sadece kripto varlıklarla sınırlı kalmayacak. İki kurum, siber güvenlik sistemlerinin yerlileştirilmesi, yapay zeka tabanlı finansal analizler, kuantum teknolojileri ile veri güvenliği gibi alanlarda ortak ürün geliştirme süreçlerini de eş zamanlı olarak yürütecek.

"Ülkemizin dijital altyapı çalışmalarına fayda sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİLGEM'in mevcut kazanım ve yetenekleri ile Ziraat Bankasının finans alanındaki tecrübesini bir araya getiren bu işbirliği protokolünü, kurumlarımız arasındaki teknolojik paydaşlığın değerli bir adımı olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde, ilk etapta dijital varlıkların güvenli bir şekilde saklanarak yönetilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu proje, blokzincir, siber güvenlik, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlarda gelecekte yapılabilecek yeni çalışmalara da zemin teşkil edecektir. Yazılım geliştirme ve teknik destek süreçlerini kapsayan bu uzun vadeli işbirliğinin, Ziraat Finans Grubunun yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ağında teknik bir katkı sağlamasını ve ülkemizin dijital altyapı çalışmalarına fayda sunmasını temenni ediyoruz."

"Stratejik bir adım"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da işbirliğinin finansal teknoloji kapasitesini artıracağını vurguladı.

Söz konusu işbirliğinin ülkenin dijital finans ekosistemini güçlendirecek "stratejik bir adım" olduğunu belirten Çakar, "Yerli ve milli teknoloji üretme kapasitemizi artırarak, blokzincir tabanlı dijital varlık saklama altyapısında ulusal bir standart oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenlikten yapay zekaya, büyük veriden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesinde geliştirilecek ortak ürünlerin, Ziraat Finans Grubunun dijital dönüşüm vizyonuna da büyük katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Çakar, "Bu stratejik işbirliği, yalnızca bugünün değil, geleceğin finansal güvenlik ve teknoloji standartlarını şekillendirecek bir ortaklığı temsil ediyor. TÜBİTAK'ın yüksek teknoloji üretim gücü ile Ziraat Bankasının finans alanındaki deneyimini bir araya getirerek, sektöre yön verecek projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.