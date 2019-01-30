Son Dakika Haberleri: Tüfad, Eyüp Arın'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

Tüfad, Eyüp Arın'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, "Adanaspor alt yapı sorumlusu Eyüp Arın ve tüm teknik ekibine yapılan saldırıları kınıyor bir daha hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Tüfad, Eyüp Arın'a Yapılan Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, "Adanaspor alt yapı sorumlusu Eyüp Arın ve tüm teknik ekibine yapılan saldırıları kınıyor bir daha hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Sümer, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, genç takım maçında Adanaspor Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın'a yapılan saldırıyı kınadı.

Sümer, 26 Ocak 2019 tarihinde oynanan Vefaspor-Adanaspor U-15 maçında Adanaspor altyapı sorumlusu Eyüp Arın ve teknik heyetine Vefaspor taraftarları tarafından saldırıda bulunulduğunu belirtirken, şu görüşlere yer verdi:

"Adanaspor alt yapı sorumlusu beyefendi centilmen bir insan olan Eyüp Arın ve tüm teknik ekibine yapılan saldırıları kınıyor bir daha hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şu bilinmeli ki, futbol kuşkusuz halkın en sevdiği spor dalı ve gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu durum futbolun toplumsal meselelerle iç içe geçmesini sağlıyor. Futbol tarihler boyunca savaşan ülkeler arasında barış, dostluk kardeşlik gibi unsurları pekiştirmiştir. Son zamanlarda ilimizde şiddet hızla artmakta önüne geçilemez bir hal almaktadır. Nefret, kin duygusunun hızla yaygınlaşması bizleri derin üzüntü içinde bırakmaktadır. Futbolun bir oyun olduğu gerçeğini hepimizin kabul etmesi gerekmektedir. Burada bizlere düşen görev başta hakemler ve gözlemcilerimizin maç öncesi ve sonrasına ait bütün olumsuzlukları rapor etmesi büyük önem taşımaktadır. Bir daha bu tür olayların olmamasını arzuluyoruz." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:02 Kaynak: İHA

Adanaspor, Eyüp Arın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar

3 Öğretmen, 30 Öğrencinin 25 Metrekare Sınıfta Yaptığı Temizlik Malzemeleri 1 Yılda 7 Milyon Lira Ciroya Ulaştı ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:39:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüfad, Eyüp Arın'a Yapılan Saldırıyı Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]