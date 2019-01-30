Tüfad, Eyüp Arın'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, "Adanaspor alt yapı sorumlusu Eyüp Arın ve tüm teknik ekibine yapılan saldırıları kınıyor bir daha hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, "Adanaspor alt yapı sorumlusu Eyüp Arın ve tüm teknik ekibine yapılan saldırıları kınıyor bir daha hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.



Sümer, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, genç takım maçında Adanaspor Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın'a yapılan saldırıyı kınadı.



Sümer, 26 Ocak 2019 tarihinde oynanan Vefaspor-Adanaspor U-15 maçında Adanaspor altyapı sorumlusu Eyüp Arın ve teknik heyetine Vefaspor taraftarları tarafından saldırıda bulunulduğunu belirtirken, şu görüşlere yer verdi:



"Adanaspor alt yapı sorumlusu beyefendi centilmen bir insan olan Eyüp Arın ve tüm teknik ekibine yapılan saldırıları kınıyor bir daha hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şu bilinmeli ki, futbol kuşkusuz halkın en sevdiği spor dalı ve gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu durum futbolun toplumsal meselelerle iç içe geçmesini sağlıyor. Futbol tarihler boyunca savaşan ülkeler arasında barış, dostluk kardeşlik gibi unsurları pekiştirmiştir. Son zamanlarda ilimizde şiddet hızla artmakta önüne geçilemez bir hal almaktadır. Nefret, kin duygusunun hızla yaygınlaşması bizleri derin üzüntü içinde bırakmaktadır. Futbolun bir oyun olduğu gerçeğini hepimizin kabul etmesi gerekmektedir. Burada bizlere düşen görev başta hakemler ve gözlemcilerimizin maç öncesi ve sonrasına ait bütün olumsuzlukları rapor etmesi büyük önem taşımaktadır. Bir daha bu tür olayların olmamasını arzuluyoruz." - ADANA

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