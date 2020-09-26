Tüfeğin ateş almasıyla öldü - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktörünün üstündeki tüfeğin düşmesini engellemek isterken, silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Yakup Kaya (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Yakup Kaya, kendisine ait 45 SB 2544 plakalı traktörü ile zeytin bahçesine gitti. Uzun süre Kaya'dan haber alamayan yakınları, aramaya gitti. Zeytin bahçesi yakınlarında Kaya'nın traktörün yanında yatar vaziyette yaralı olduğunu gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaya önce özel bir hastaneye daha sonra, Manisa Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Yakup Kaya hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde, Kaya'nın traktörün ayak basamağında bulunan tüfeğin düşmesini önlemek isterken, silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma olayla ilgili çalışma başlatılırken, 3 çocuk babası Kaya, Mersinli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.