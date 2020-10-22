Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu - Son Dakika

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Zey köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zeynal Canlı, evinde tüfeğini temizlediği sırada iddiaya göre tetiğe dokundu. Patlayan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Canlı, çağırılan sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADIYAMAN'da, tüfeğini temizleyen Zeynal Canlı (43), iddiaya göre kazayla kendisini vurdu. Yaralanan Canlı, hastaneye kaldırıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok