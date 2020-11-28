Tuğba Ekinci Küdür'de çevre temizliğine katıldı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Küdür Yarımadası'nda, çevre temizliği gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de katıldığı etkinlikle, bölgede temizlik yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için kollar sıvandı. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de katıldığı etkinlikle, bölgede temizlik yapıldı. Gönüllüler ve belediye personeliyle birlikte çöp toplayan Ekinci, çevre konusunda herkesi daha bilinçli olmaya çağırdı. Kendisinin baba tarafından Azerbeycan Türkü olduğunu belirten Tuğba Ekinci, etkinlik sonunda sahilde her iki ülkenin bayraklarını dalgalandırarak belediye personeliyle birlikte "Ne mutlu Türk'üm diyene. İki devlet bir millet" diyerek etkinliği tamamladı.