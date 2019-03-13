Tuğba Özay Bodrum Sezonunu Açtı
34 dakika önce
Yaz sezonunda ünlülerin akın ettiği Bodrum'da sezonu Tuğba Özay açtı.
Yaz sezonunda ünlülerin akın ettiği Bodrum
'da sezonu Tuğba Özay
açtı. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen Özay, Vip Bodrum transef ile Bodrum'u gezdi.
Tuğba Özay, hafta sonunda Bodrum'a gelerek sıcak havanın tadını çıkardı. www.vipbodrumtransfer.com isimli siteden özel araç kiralayan Özay, dostlarıyla Bodrum'da gezmedik yer bırakmadı. Vip Bodrum transfer aracıyla Gümüşlük
, Gündoğan
, Yalıkavak'ı gezen Özay, tatilinin ardından İstanbul
'a döndü. - MUĞLA
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı
Ünlü Model Monica Granda, Şov Yapayım Derken Alay Konusu Oldu
Cem Özer ile Sinan Çetin'in Arasındaki Kriz Tatlıya Bağlandı!
Geçtiğimiz Aylarda Doğum Yapan Azra Akın, Bebeğiyle Birlikte Poz Verdi!