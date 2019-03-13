Son Dakika Haberleri: Tuğba Özay Bodrum Sezonunu Açtı

Tuğba Özay Bodrum Sezonunu Açtı

34 dakika önce

Yaz sezonunda ünlülerin akın ettiği Bodrum'da sezonu Tuğba Özay açtı.

Tuğba Özay Bodrum Sezonunu Açtı, System.String[]
Yaz sezonunda ünlülerin akın ettiği Bodrum'da sezonu Tuğba Özay açtı. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen Özay, Vip Bodrum transef ile Bodrum'u gezdi.

Tuğba Özay, hafta sonunda Bodrum'a gelerek sıcak havanın tadını çıkardı. www.vipbodrumtransfer.com isimli siteden özel araç kiralayan Özay, dostlarıyla Bodrum'da gezmedik yer bırakmadı. Vip Bodrum transfer aracıyla Gümüşlük, Gündoğan, Yalıkavak'ı gezen Özay, tatilinin ardından İstanbul'a döndü. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Tuğba Özay, Bodrum, Magazin
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