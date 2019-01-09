Tuğçelik'ten Otomotiv Sektörüne Yatırım!

"Yeni bir üretim tesisi oluşturmayı planlıyoruz"

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden biri olan Tuğçelik Alüminyum kapasite ve kaliteli ürün bakımından sektörün önemli oyuncularından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Tuğçelik, Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden biri olan Kocaeli'de 30 milyon Euro'luk yatırım yapacak. Yatırım hakkında açıklama yapan Tuğçelik Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz; "Biz grup olarak son birkaç yıldır yatırımlarımızı 2 alana yönlendirdik. Biri deniz taşımacılığı, diğeri ise bildiğiniz gibi Tuğçelik AŞ.'de yapmış olduğumuz alüminyum parça üretimi… Bu iki sektörde de uzun vadeli yatırım planları yapıyoruz" dedi.

"Yıllık ciromuz 100 milyon Euro'nun üstüne çıkacak"

Yatırımları içim uygun şartları yakından takip ettiklerinin altını çizen Tuğçelik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz açıklamalarına şöyle devam etti; "Planlanan tesis tam kapasite üretime ulaştığında alüminyum sektöründe fabrikalarımızın yıllık toplam cirosu 100 milyon Euro'nun üstüne çıkacak.

Üretimimizin ihtiyacı olan hammadde ve saf malzemenin % 90'nı yurtiçindeki, yerli kaynaklardan sağlayacağız. Yurtdışı bağımlılığımız minimum seviyede bırakmayı hedefliyoruz. Üretimimizin büyük bir kısmını Avrupa Bölgesi'ne yapılacak ihracatlar oluşturacak. Yatırımların devamı için uygun şartların oluşmasını yakından takip ediyoruz. Bu sebepten ötürü yatırımlarımız uzun vadeli ve uygun finansman kaynakları bulduğumuz sürece devam ediyoruz."