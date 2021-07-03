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TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi - Son Dakika

TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi

03.07.2021 15:42
TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi.

Vali Ali Çelik, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu söyledi.

Eğitimde bilgi, beceri geliştirilmesi, ahlak ve erdem inşa edilmesi, kültürel değerlerin bir sonraki nesle aktarılmasında temel hedefin gençler olduğunu belirten Çelik, "Bu devletin en önemli görevi eğitim ve öğretimin süreci. Bunun yanında sivil toplumun inisiyatif alması zaruri ve şartı gerekiyor. Bugün burada bunun bir parçası olarak sizler sorumluluk almış, bu sürecin bir parçası olmaya irade göstermiş bireyler olarak her türlü övgüye layıksınız. İnsanlara faydalı olabilmek için inandığı değerleri bir başkasına aktarmak için mücadele gerekiyor." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel de gençlerin milli, manevi, sosyal ve kültürel değerlere önem veren bireyler olarak yetişmesi için çalıştıkları dile getirdi.

TÜGVA'nın 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulduğunu hatırlatan vakfın mütevelli heyeti üyesi ve strateji koordinatörü Mustafa Yüksel de vakfın 81 ilde ve 600 ilçede teşkilatlandığını, 250'nin üzerinde Gençlik Merkezi, 40'a yakın icathanesi,39 tane erkek üniversite öğrenci yurdu, ortaokul, lise ve üniversite kadın aile hedef kitlesinde pek çok faaliyetler yaptıklarını aktardı.

Kongrede, mevcut il temsilcisi Kaytancı güven tazeledi.

TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi
TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi
TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi
TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi
TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Beylerbeyi, Kütahya, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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