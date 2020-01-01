TÜGVA üyeleri yeni yılı sabah namazında buluşarak karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat TÜGVA üyeleri yeni yılı sabah namazında buluşarak karşıladı - Son Dakika

TÜGVA üyeleri yeni yılı sabah namazında buluşarak karşıladı

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Temsilciliğince düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliği kapsamında gençler yeni yıla sabah namazında buluşarak girdi.

TÜGVA üyeleri yeni yılı sabah namazında buluşarak karşıladı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Temsilciliğince düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliği kapsamında gençler yeni yıla sabah namazında buluşarak girdi.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜGVA Erzurum Temsilciliğince yeni yılda farkındalık oluşturmak amacıyla Murat Paşa Cami'sinde "Sabah Namazı Buluşmaları" programı düzenledi.

Programa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile TÜGVA yönetim kurulu, lise teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz sonrası yeni yılın ilk ışıklarında vatandaşlara Aziziye Belediyesince çorba ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Orhan, söz konusu organizasyonların her daim destekçisi olacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Gençlerimiz emin adımlarla geleceği inşa etmek için geliyor. Sosyal ve kültürel anlamda AK Parti iktidarlarının gençler için yaptığı projelerde artarak devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere gösterdiği özel ilgiyi müşahede ediyoruz. Siyaset arenasında da son yıllarda AK Parti ile başlayan genç katılım bunun göstergesidir."

TÜGVA Erzurum Temsilcisi Abdullah Gülakar da düzenledikleri programlar ile genç nesli namaza teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Genç nesil dolu dolu geliyor. TÜGVA dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil gençlik vakfıdır. Bundan sonrada yapacağımız çalışmalarla gençliğin kültürel ve sosyal gelişimlerinde katkıda bulunmak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum, Sabah, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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