TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu - Son Dakika
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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu

24.03.2022 15:19
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Bilal Erdoğan, üniversite ve TÜGVA İl Temsilciliğince Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu

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Yüksek İstişare Kurulu, Bilal Erdoğan, Niğde, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu - Son Dakika


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