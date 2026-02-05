TÜİK 2025 Nüfus Sonuçlarını 9 Şubat'ta Açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını 9 Şubat'ta açıklayacağını bildirdi.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 6 Şubat'ta yayımlanması planlanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-2025" haber bülteni, 9 Şubat saat 10.00'da duyurulacak.
