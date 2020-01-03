TÜİK TÜFE rakamlarını açıkladı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'da Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,95 arttı.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Aralık ayına ilişkin açıklanmış olan TÜFE değişim oranlarından yararlanarak, (TR83) Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için TÜFE oranlarını açıkladı. Buna göre TÜFE aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yüzde 0,89 arttı.



Yapılan açıklamada; 2019 yılı Aralık ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003-100 TÜFE genel endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,89 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,95 oranında artış gerçekleşti.



Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz İçecekler ana harcama grubunda gerçekleşti. 2019 yılı Aralık ayında ana harcama gruplarına göre; bölgede aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,74 ile gıda ve alkolsüz İçecekler grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,70 ile sağlık ve yüzde 0,78 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar arasında en büyük azalış yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, bunu yüzde 0,29 azalışla ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda oldu.



Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; soğan oldu. Bölgede 2019 Aralık ayında fiyatı en çok artan ürünler soğan (yüzde 28,83), kabak (yüzde 13,05) ve ameliyat ücreti(yüzde 10,76) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler, portakal (yüzde 22,88), kivi (yüzde 13,49) ve nevresim takımı (yüzde 9,43) oldu.



Aralık 2019'da, endekste kapsanan 418 maddeden 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - SAMSUN