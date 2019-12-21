Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: "Hakem heyetlerine başvuru azalıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: 'Hakem heyetlerine başvuru azalıyor' - Son Dakika

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: "Hakem heyetlerine başvuru azalıyor"

6 saat önce

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yapılan değişiklikler nedeniyle hakem heyetlerine başvuru sayılarının her geçen yıl azaldığını söyledi.

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin:

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yapılan değişiklikler nedeniyle hakem heyetlerine başvuru sayılarının her geçen yıl azaldığını söyledi.

Tüketiciler Birliği İzmir Şubesi, Mahmut Şahin'in de katıldığı törenle açıldı.

Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, tüketicileri, hakları konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tüketicilerin hakkını savunmak için her platformda mücadele ettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

" Türkiye'de dengeler çok tezat. Tüketiciye karşı orantısız bir güç var. Tüketicinin hakkını yiyen kurum ve kuruluşlar çok güçlü. Tüketici neredeyse sahipsiz gibi duruyor. Bunlar bir gecede kanun ve yönetmelik çıkarıyorlar. Biz bir yargı kararı için yıllarca uğraşıyoruz. 2014 yılında hakem heyetlerine 5,5 milyon tüketici başvuru yaparken, şu anda bu rakam 1 milyonun altına düştü. Bizim dava açmak için elde ettiğimiz hakları kanun çıkartıp törpülüyorlar. Vatandaş bilgili ama ümitsiz. 'Uğraşsam da alamam' diyor. O ümitsizliği kırmak gerekiyor."

Bazı özel hastanelerin yüksek fark ücreti uygulaması

Şahin, bazı özel hastanelerin devletin belirlediği fark ücretlerinin üzerinde rakamlar aldığını kaydederek, "Tüketiciler önce internet üzerinden sisteme girerek kendine yapılan işlem neyse onun bedeline bakmalı. Fazla fark ücreti alınmışsa o zaman yapılmaması gereken ilk şey, hastanenin kestiği faturayla SGK'ya başvurarak fark ücretinin fazla alındığının tespitini yaptırmalı. Devlet o hastaneye 11 kat ceza kesiyor. Vatandaş devletin kestiği ceza kağıdıyla hakem heyetine başvurursa fark ücretini geri alabiliyor." dedi.

Tüketici Birliğinin İzmir Şube Başkanı Metin Durur ise şubelerinde haksızlığa uğramış tüketicilere her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Mahmut Şahin, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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