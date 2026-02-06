Tülay Hatimoğulları Deprem Kurbanlarını Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Adıyaman'da mezarlık ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle ellerinde kırmızı karanfillerle Adıyaman'daki Yeni Mezarlık'a geldi.

Depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret eden Hatimoğulları, kırmızı karanfilleri mezarlara bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hatimoğulları, depremde yaşamını yitirenlerin kabristanı ziyaret eden aileleri ve yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.