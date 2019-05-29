Tülin Şahin anne oluyor

Eski eşi Mehmet Özer'den boşanmasının ardından Pedro de Noronha ile hayatını birleştiren Tülin Şahin anne oluyor.

Eski eşi Mehmet Özer'den boşanmasının ardından Pedro de Noronha ile hayatını birleştiren Tülin Şahin anne oluyor.



Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini ifade eden ünlü top model Tülin Şahin, eşi ile birlikte bebeklerini kucağına alacakları günü iple çekiyor. Bebek bekleyen Şahin, instagram hesabından emzik paylaşımı yaparak mutlu haberi takipçileri ile paylaştı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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