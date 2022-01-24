Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan ilaç stoku açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Şubat ayında gerçekleşecek ilaç avro kuru güncellemesi nedeniyle ecza depoları ve ilaç firmaları, stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından, piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Saydan, yazılı açıklamasında, özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi ilaçların bulunamadığını, bu durum nedeniyle hem vatandaş hem de eczacıların mağduriyet yaşadığını belirtti.

Şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan sonra söz konusu ilaçların bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebildiğine dikkati çeken Saydan, şunları kaydetti:

"Bu durum, bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının, söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor. Şubat ayında gerçekleşecek ilaç avro kuru güncellemesi nedeniyle ecza depoları ve ilaç firmaları, stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından, piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduk. Sendika olarak vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için Sağlık Bakanlığının İTS üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz."