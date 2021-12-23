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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, kamu kurum indirimi sorununa çözüm istedi - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, kamu kurum indirimi sorununa çözüm istedi

23.12.2021 12:05
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, kamu kurum indirimi sorununa çözüm istedi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Eczacılar olarak, 15 senedir çözüme ulaşmayan ve her gün yeni ilaçların eklendiği ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki kamu kurum indirimi uygulamasındaki keyfilikle sürekli mağdur edilen aracılar...

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Eczacılar olarak, 15 senedir çözüme ulaşmayan ve her gün yeni ilaçların eklendiği ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki kamu kurum indirimi uygulamasındaki keyfilikle sürekli mağdur edilen aracılar olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saydan, yazılı açıklamasında, SGK ve ilaç firmaları arasında yıllardır çözülemeyen kamu kurum indirimi sorununun eczacıları ve hastaları mağdur ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlacın yaşı, eş değer, referans olması gibi birçok sebeple SGK ilaç firmalarından yüzde 41'lere varan bir indirim istiyor. Ancak, bu konuda ilaç firmalarını bağlayan bir yasal mevzuat olmadığından, firmalar ekonomik koşulları gerekçe göstererek bu durumu kullanıyor ve söz konusu indirimi SGK'ye yapmıyorlar."

"Vatandaşla eczacı karşı karşıya kalıyor"

İlaç firmaları ile SGK arasındaki kamu kurum indirimi konusundan iki tarafın da haberdar olmasına rağmen eczacı ve vatandaşın mağdur olduğu tuhaf bir durum yaşandığına dikkati çeken Saydan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesleğimiz gereği bu tür indirim yapmayan veya istediği kadar yapan ilaç firmalarının ilaçlarını vermek zorunda bırakılıyoruz. Firmaların uygulamasındaki keyfilik sebebi ile vatandaşla eczacı karşı karşıya kalıyor. Bu tür ilaçların sayısı her geçen gün artıyor ve SGK buna bir çare bulamıyor. Bu ilaçların çoğunda SGK'ye yapılan indirim oranı depoların ve eczane eczacılarının kar oranını geçtiği için söz konusu ilaçları temin etmekte ve vatandaşlarımıza hizmet vermekte güçlük çekiyoruz. Hasta ile karşı karşıya olan eczane eczacısı reçetedeki ilacı SGK'nın sistemine girdiğinde otomatik olarak Medula firmanın yapmadığı iskontoyu yapıyor ve biz eczacılar firmanın vermediği indirimi eczacı karımızdan feragat ederek yapmak zorunda bırakılıyoruz."

"Acilen yasal bir çözüm getirilmesini istiyoruz"

Eczacılar olarak kendi sermayeleriyle iş yerlerinde dev bütçeli ilaç firmalarının ilaçlarını tüm vatandaşlara şifa olması için verdiklerini belirten Saydan, şöyle devam etti:

"Bir tarafta ilaç firmaları diğer tarafta ise ilaca en az ödemeyi yapmaya çalışan SGK arasında kalan bir meslek grubuyuz. Karşımızda ise tedavi olmak için elinde doktor reçetesiyle ilaç bekleyen vatandaşımız var. Biz eczacılar olarak, 15 senedir çözüme ulaşmayan ve her gün yeni ilaçların eklendiği ilaç firmaları ile SGK arasındaki kamu kurum indirimi uygulamasındaki keyfilikle sürekli mağdur edilen aracılar olmak istemiyoruz. Yasal zorunluluk olmadığı için keyfi bir tutumla istediği zaman indirim yapan istemediğinde yapmayan ilaç firmalarının artık insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan bu durumuna acilen yasal bir çözüm getirilmesini istiyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumu, İlaç, TEİS, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, kamu kurum indirimi sorununa çözüm istedi - Son Dakika


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