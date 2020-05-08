Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, "Bina görevlileri ciddi risk altında çalışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, 'Bina görevlileri ciddi risk altında çalışıyor' - Son Dakika

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, "Bina görevlileri ciddi risk altında çalışıyor"

6 saat önce

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Covid 19 mikrobu vesilesi ile bir konunun daha farkına varmış olduk" diyerek bina görevlilerinin ciddi risk altında çalıştığını söyledi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin,

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Covid 19 mikrobu vesilesi ile bir konunun daha farkına varmış olduk" diyerek bina görevlilerinin ciddi risk altında çalıştığını söyledi.


"1 milyona yakın sayıları ile dairelerimizi ve çocuklarımızı emanet ettiğimiz, kapıcı diye adlandırdığımız ancak doğru telaffuzu bina görevlileri olan işçi kardeşlerimizin de aslında sağlık çalışanlarından çok farkları olmadığı gerçeği. Virüsle mücadelede en ön safta savaşan meslek grupları ama hala kendilerine has bir kanunları bile yok" diyen Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Neredeyse bir köy nüfusu kadar binalarda görev yapan bu kardeşlerimiz hem çok yönlü sorumluluk hem de ciddi risk altında çalışıyorlar. İş yerleri aynı zamanda evleri olan bu arkadaşlar da mesai mefhumu da bulunmuyor. Çalıştıkları yerde yaşadıkları için 7/24 hizmet veriyorlar. Coroanavirüs nedeni ile bina görevlilerinin temizlik çalışması daha da yoğunlaştı. Bir günde kimi 10 kat kimi 15 katlı binanın tüm el değen yerlerini temizliyor. Başta kapı olmak üzere asansör çağırma tuşları, korkuluklar, bina sakinlerinin kapı kolları, zil ve aydınlatma düğmeleri de dahil günde bir kaç defa dezenfekte yapmak durumunda kalıyorlar. Tabii, bu dezenfektasyon işinde ne kadar eğitimli oldukları tartışılır" ifadesinde bulundu.


Mahmut Şahin, "Bina sakinlerinin istekleri için defalarca market, fırın ve AVM'lere giderek kendi sağlığını hiçe saymaktadırlar" diyerek şu açıklamayı yaptı:


"Salgın olsa da olmasa da her daim bu işi yapan bu insanların en büyük açmazları bu İş kolunda çalışan yüzbinlerce işçi kardeşimizin kendileri için yapılan bir mevzuatlarının olmaması.


Yeri gelir polisimizin bilgi kaynağı, yeri gelir belediyelerimizin eli kolu, şimdi de sağlık konusunda gönüllü bir nefer.


Böylesi bir durumda bina görevlilerinin yaptığı işin önemi daha da artmış bulunmaktadır.


Bir çok kamu ve özel sektör çalışanı ara verdi yada kısmi çalışmaya geçti. Bina görevlileri ise tam tersi daha da yoğun çalışmaya başladılar.


Bu salgın nedeni ile bir çok bina kendi önlemini almak için sıradan ilaçlama firmaları ile yada ilacı kendi alıp bina görevlisine dezenfekte yaptırmakta.


Ne ilaçlama firmalarının kullandığı ilacın ne olduğu belli nede görevli ile yapılan dezenfekte doğru bir önlem.


Zaten bu ilaçlama firmaları da virüs salgınını fırsat bilip dezenfekte yapmakta. Bina görevlilerinin çoğuna koruyucu malzeme bile bina yönetimi tarafından alınmıyor.


Bu salgından dolayı binalarda yaşlı da var kronik hastada var onların sağlığı için bina görevlilerine tek tip koruyucu giysi ve malzeme gerekli ihtiyaçtır.


Bina yönetimleri alınan malzemeyi bile masraf olarak görmekte maliyet saymaktadır.


Kendilerine ait bir kanunları olduğunda, Çalışma şekil ve şartları, denetleme yapacak resmi kurumların da belli olmasıyla bir çok belirsizlik ve eğitimsizlik ortadan kalkacaktır. Ne kadar önemli ve riskli olduğunu şuradan anlıyoruz ki, Kayseri de geçen gün testi pozitif olan bir bina görevlisi yüzünden bina karantinaya alınmıştır.


Bu arkadaşlarımızın sorumluluk alanlarında yeterli ve gerekli eğitimleri almaları ve daha da faydalı hale gelmeleri hepimiz için önemlidir." - KAYSERİ

Mahmut Şahin, Kayseri, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:46 Kaynak: İHA


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