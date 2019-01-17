Son Dakika Haberleri: Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kuruldu

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kuruldu

38 dakika önce

TÜM Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kuruluşunun tanıtım toplantısı düzenlendi.

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TÜM Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kuruluşunun tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul Yeşilköy de bir otelde düzenlenen, sunuculuğunu Uğur Arslan ve Özlem Yıldız'ın yaptığı geceye Ak Parti İzmir milletvekili Cemal Beke, AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Şehit Akif Hatunoğlu'nun eşi Semra Hatunoğlu, Hababam sınıfı oyuncuları, Willma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak gibi sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Açılış konuşmasını Tüm Şehit Çocukları Derneği başkanı Meltem Kaya yaptı. Kaya'ya konuşmasından sonra Semra Hatunoğlu plaket takdim etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ağabeyinin  beresini ve çantasını derneğe hediye etti. Gecede Coşkun Sabah salondakilere konser verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Ömer Halisdemir, Güncel
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