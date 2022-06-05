'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
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'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada

05.06.2022 18:37
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonra sonrası gözaltına alınan M.T. yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, dün gece Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.


'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada
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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika

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