Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması raporu, Karma Komisyon'da (2) - Son Dakika

Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması raporu, Karma Komisyon'da (2)

RAPORUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIMardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili 5 kişilik Hazırlık Komisyonu'nun hazırlayıp, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıktı.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması raporu, Karma Komisyon'da (2), System.String[]

RAPORUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili 5 kişilik Hazırlık Komisyonu'nun hazırlayıp, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporun karar bölümünde, Hazırlık Komisyonu'nun 24 Ağustos'ta yapılan toplantıda, Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/11364 numaralı soruşturma dosyasını görüşüp, karara bağladığı belirtildi. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile müşteki ve milletvekiline ait beyanlar dikkate alındığında; müşteki ile şikayet edilen milletvekili arasında olay öncesinde suç isnadını gerektirir nitelikte herhangi bir husumetin bulunmadığının görüldüğüne dikkat çekildi. Ayrıca müştekinin komisyonda yaptığı açıklamalar ve farklı tarihlerdeki beyanlarının hayatın olağan akışına uygun ve itibar edilebilir nitelikte olması yine ifadelerinde cinsel saldırı eylemine ilişkin somut olarak eylem, zaman, yer ve kişi belirtmesi konuları birlikte değerlendirildiğinde, milletvekilinin müştekiye rızası dışında nüfuzunu kötüye kullanıp nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğunun görüldüğüne işaret edildi. Yine milletvekilinin, yazılı ve sözlü savunmasında müştekinin iddia ettiği; evin mülkiyeti, olay yeri ve zamanı gibi beyanlarıyla uyuşan ifadeler kullandığına vurgu yapıldı.

'YASAMA ORGANININ SAYGINLIĞI' VURGUSU

Kararda, "1'inci Hazırlık Komisyonumuz, yukarıda belirtilen ve özetlenen müzakereler neticesinde; dosyadaki bilgi ve belgeler ile müştekinin iddiaları ve adı geçen milletvekilinin kendisini savunmak amacıyla konuya ilişkin dile getirdiği ifadeler dikkate alındığında, bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla, konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu nedenle soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in söz konusu dosya bakımından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Komisyon Başkanlığına gönderilmesine, 24/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. Raporumuz, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sunulmak üzere Başkanlığınıza saygıyla arz olunur" denildi.


Milletvekili, Tuma Çelik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması raporu, Karma Komisyon'da (2) - Son Dakika


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