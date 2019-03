Tuna: "Anketlerde Açık Ara Öndeyiz"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin'in kendi dönemlerinde hizmetin en güzelini ve en fazlasını alacağını belirterek, "Bunun sözünü veriyoruz. Zaten anketlerde açık ara öndeyiz. Ama öndeyiz diye durmuyoruz, daha fazla çalışarak, daha çok oy alarak herkesin belediye başkanı olmak istiyoruz" dedi.



Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı Toroslar Adayı Atsız Afşın Yılmaz ve Mezitli Adayı Serdar Soydan'ın da eşlik ettiği ziyarette, site yönetimi ve sanayi esnafı ile bir araya gelen Tuna, sanayi esnafının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, daha sonra HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin Temsilcilerinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Tuna, Cumhur İttifakına destek isteyerek, "Çıktık bir sefere, zafer Allah'ın takdiridir. Biz inandık yol yürüyoruz, zafer inanların olacak inşallah" diye konuştu.



Hastane Caddesi üzerindeki esnafla da selamlaşan Tuna, Mes-Koop S.S. 11 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Halit Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin davetlisi olarak katıldığı toplantıda, yoğun ilgiyle karşılandı.



Buradaki konuşmasında, "Bu kente değer katacağız" diyen Tuna, şöyle devam etti; "Mersin bu dönem Cumhur İttifakı ile bir şansı yakaladı. İlçe belediye başkan adaylarımız, büyükşehirde şahsım ve yukarıda hükümetimiz. Genel idarenin yaptığı yatırımlarla birlikte yerelde bizim yapacağımız yatırımlar bir biriyle koordinasyon içinde olursa, hizmetin ne kadar hızlı olduğunun hesabını yapın. Biz proje adamıyız. Millet ortalaması yaşantımızı asla değiştirmedik ve sırça köşklerden belediye başkanlığı yapmadık. Bilgi birikimimiz, eğitimimiz, tecrübemiz ile Mersin'de hizmete talibiz. 24 yıldır aktif siyasette olmamız nedeniyle de Çamlıyayla'dan Yenice'ye, Mut'tan Gülnar'a varıncaya kadar kentimizin her noktasını bilen bir kardeşiniz ve



arkadaşınız olarak bu kente değer katacağız inşallah. Her şeyden önemlisi bu kentte sosyal barışı tesis edeceğiz. Gerginliklerden beslenenlere inat, gönül adamı olmamız hasebiyle gönüllerden besleneceğiz. Birlikte bir yönetişim anlayışı içinde çalışmaya devam edeceğiz."



Herkesin düşüncesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, "Çünkü orada yaşayan insanlarımızın söylediğine bakmazsak, proje ile vatandaşımızın beklentisini bir biriyle örtüştüremezsiniz. Bu iş yapboza döner. Yapboz yapmamak adına talep dinleyen ve talebe göre arzı sunan bir yapımız var. Birleşerek güçleneceğiz. Biz birleştik ve güçlendik. Üreterek bu kenti hep birlikte zenginleştireceğiz ve büyüteceğiz. Toroslar'dan çıkarken çok güzel eserler bıraktık kıt imkanlara rağmen. 'At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır' derler. Hedefimiz Mersinimizin her noktasına bir değer katmaktır. Bunun için de 31 Mart'ta sizlerden yetki bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Cumhur İttifakı ile 13 ilçe ve büyükşehri alarak, Mersin'i hizmetle şahlandıracaklarını söyledi. Elvan, "Huzur, aş, iş ve hizmet de Cumhur İttifakındadır. İnşallah 13 ilçe belediyemizi alacağız ve Hamit Tuna kardeşimizi büyükşehre oturtturacağız. İlçe belediye başkanlarımız, büyükşehirde Hamit Tuna, Ankara'da bizler ve hükümetimiz, el ele işbirliği halinde gücümüze güç katacağız. Bir ve beraber olacağız. Zaten uyum içerisindeyiz. Mersinimizi şahlandıracağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

