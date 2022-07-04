Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

04.07.2022 16:35

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Tunca Köprüsü yakınlarında, nehirde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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