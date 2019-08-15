Son Dakika Haberleri: Tunca Nehri'nin yatağında temizlik çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Tunca Nehri'nin yatağında temizlik çalışması

51 dakika önce

Edirne'de, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında, iş makineleriyle temizlik yapıldı.

Tunca Nehri'nin yatağında temizlik çalışması, System.String[]
Edirne'de, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında, iş makineleriyle temizlik yapıldı.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve kuraklık nedeniyle su debisi dip seviyelere kadar düşen nehir yatağına akıntıyla gelen kumların oluşturduğu adacıklar ve sazlıklar iş makineleri tarafından temizlendi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, nehir yatağında biriken kumlar temizlendi.

Tunca Köprüsü çevresinde başlayan çalışmalar kapsamında, nehir yatağında oluşan adacıklar ve sazlıklar tamamen temizlendi.

Nehirdeki temizlik çalışmalarının sezon boyunca aralıklarla devam edeceği belirtildi. - EDİRNE
Tunca Nehri, Edirne, Tunca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik
Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek Ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engelli gaziyi darbeden 3 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:29:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunca Nehri'nin yatağında temizlik çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]