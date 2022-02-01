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Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı

01.02.2022 19:42

- Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 269 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 269 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Ovacık ve Hozat ilçe yolları ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli'de hafta başında başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 269 köy yolu uluşama kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu ile Tunceli-Hozat karayolu ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılırken, tır geçişine kapatılan Tunceli- Erzincan karayolu zincirli tırların geçişine açıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle ilde kamuda çalışan hamile ve engelli personele bir gün idari izin verildi.

Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı

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Tragger, Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 269 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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