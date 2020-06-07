Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: "Bugün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.
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7.06.2020 23:41:19. #1.13#
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