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Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi

05.12.2021 18:44

Tunceli'de süren Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de süren Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Ovacık Kırsalında 3 Aralık 2021 günü başlatılan Şehit J.Asb.Bçvş. Tamer MERİÇ-2021/66 operasyonu neticesinde; 1'i sağ olmak üzere toplamda; 9 PKK'lı terörist (3'ü TURUNCU, 2'si GRİ kategoride) etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 sığınak içerisinde ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde; 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet el bombası, 700 adet kalaşnikof mühimmatı, 143 adet Bixi mühimmatı, 30 adet kalaşnikof şarjörü, 6 adet Kanas şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet gece görüş cihazı, 3 adet el telsizi, 1 adet büyük telsiz, 2 adet telsiz el mandalı,12 adet fünye, muhtelif miktarda patlayıcı madde,40 adet torpil, 1adet kablo irtibatlı kol saati, 1 adet akım ölçer, 500 adet pil, 6 adet güneş paneli, 10 adet tüp, 1 adet poşet içerisinde patlayıcı madde, 3 adet devre kartı, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 6 adet şemsiye, 16 adet lamba, 52 adet hazır çorba, 50 kg kuru fasulye, 1800 kg un, 150 kg makarna, 100 kg mercimek, 100 kg nohut, 10 kg nişasta, 30 kg cay, 80 kg pirinç, 10 kg tuz, 30 kg zeytin, 60 kg sıvı yağ, 15 kg reçel, 20 kg salça, 30 kg peynir, 20 kg patates, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Meriç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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