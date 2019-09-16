Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

28 dakika önce

Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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