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Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

20.02.2022 11:13
Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyünde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyünde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Uşağı köyünde Muhtar Ali Aykut ve kardeşi Tahir Aykut'un evlerinin yakınında bulunan samanlıkta gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede eve sıçrarken, ev sahipleri durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti. Ekiplere Erzincan Üzümlü Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

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Tunceli, İtfaiye, Pülümür, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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