Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika
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Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor

28.05.2022 11:32
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de başlatılan Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de başlatılan Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir depoda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerden oluşan 622 personel ve 40 operasyonel timin katılımıyla aralıksız devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde geçtiğimiz günlerde çok sayıda silah, mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve çeşitli yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Tunceli- Hozat Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonlarının Aliboğazı bölgesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hozat ilçemiz Aliboğazı bölgesinde 1 depo ve 1 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir. Tespit edilen sığınak ve depoda yapılan aramalar sonucunda 20 adet pil bloğu, 2 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 17 adet büyük tüp, 12 adet küçük tüp, 1 adet tablet, 1 adet sinyal tespit cihazı, 1 adet ses kayıt cihazı, 35 adet büyük pil, 50 adet kalem pil, 30 adet terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 350 metre sera naylonu, 80 metre branda, 90 kilogram peynir, 100 kilogram çay, 200 kilogram bulgur, 180 kilogram kuru fasulye, 210 kilogram mercimek, 100 kilogram şeker, 100 kilogram makarna, 20 kilogram salça, 200 kilogram pirinç, 350 kilogram un, 15 kilogram sıvı yağ, 65 kilogram nohut, 40 kilogram toz deterjan, 200 metre balık misinası, 400 metre çamaşır ipi, 50 kilogram tütün, 30 adet battaniye, 1 adet mutfak ocağı, 4 adet el lambası,10 adet el feneri, 1 adet radyo, 10 adet testere, 30 adet mum, 10 adet çakmak gazı, 25 adet tıraş köpüğü, 4 adet şemsiye ile çok sayıda tıbbi malzeme, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Eren Abluka-7 operasyonları İçişleri Bakanlığı koordinesinde halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde aralıksız devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mühimmat, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika
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