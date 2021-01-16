Tunceli'de etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Tunceli'de etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı
16.01.2021 23:16
Tunceli'de etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı Tunceli'de etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman tipi etkili olurken, o anlar görüntülere yansıdı.
Tunceli'de etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı
TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman tipi etkili olurken, o anlar görüntülere yansıdı.
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı.Yağışın etkili olduğu Pülümür İlçesi'nde çıkan tipi de kameraya yansıdı.Tipiyi vatandaşlardan Muzaffer Akyüz cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Öte yandan Erzincan il sınırı ile Tunceli'nin Pülümür İlçesi arasındaki karayolunda tipi nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi.
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