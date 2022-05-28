Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı - Son Dakika
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Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı

28.05.2022 16:47

Tunceli'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekiplerinin yürüttüğü operasyonda kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen ve yakalanmamak için telefon görüşmelerinde müşterilere 'beyaz peynir' ile 'dingonun ahırı' kodlarıyla konuşmalar yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri, kentte organize olarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

FARKLI FARKLI ŞİFRELER KULLANMIŞLAR

Özel ekipten oluşan polisler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takipte şüphelilerin, müşterilerle yaptıkları telefon konuşmalarında 'av', 'takla attırmak', 'fıtık', 'beyaz peynir', 'dingonun ahırı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

Polis 3 aydır peşlerinde! Çökeltilen fuhuş çetesinin kullandığı şifreler dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı

ELAZIĞ VE TUNCELİ'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, kentte emlakçı olarak bilinen A.C., Elazığ'da bulunan N.E. ve D.D. ile Nazimiye ilçesinde bulunan S.G. aracılığıyla Atatürk Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığını ve fuhuş için yer temininde bulunulduğunu tespit etti. Elazığ ve Tunceli'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla A.C., N.E., D.D. ve S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyuldu.

Polis 3 aydır peşlerinde! Çökeltilen fuhuş çetesinin kullandığı şifreler dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER

İlk olarak 1'i 17 yaşında olan 60 kişinin ifadeleri alındı. Polis ekiplerinin ifadelerine başvurduğu kişilerin, fuhuş yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., N.E., D.D. ve S.G. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan emniyet kaynaklarından, Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu düzenlendiği öğrenildi.

Polis 3 aydır peşlerinde! Çökeltilen fuhuş çetesinin kullandığı şifreler dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı - Son Dakika


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