Son dakika haberleri! İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı - Son Dakika

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kentte aralarında Milletvekili Önlü'nün de yer aldığı bir grup HDP'li, partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı parti yöneticilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Sanat Sokağı'nda eylem yapmak istedi.

Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenlik önlemi alan polisler, gruba yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlatıp basın açıklamalarının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara uymayan HDP'liler ile tartıştıkları polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Gruptakiler, Milletvekili Önlü'nün tutuklamalara tepki gösterdiği konuşması sonrası dağıldı.