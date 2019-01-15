Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz

Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz

1 saat önce

TUNCELİ'de 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, 20 köye de elektrik verilemiyor.

Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz, System.String[]
TUNCELİ'de 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, 20 köye de elektrik verilemiyor. Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentin Erzincan ile bağlantısını sağlayan karayolunda trafik kontrollü sağlanırken, Hozat'ta kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü, Nazımiye'de ise evinde rahatsızlanan Sabriye Taşkıran (75) 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'de son 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre 2 gün daha sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 250 köy yolu ulaşıma kapandı, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 20 köye de elektrik verilemiyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışma yürütürken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de hatları onarıyor.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ, HASTA KADINA 5 SAATTE ULAŞILDI

Hozat'ta ise aşırı kar yağışı nedeniyle ilçedeki halı sahanın çatısı çüktü. Kar birikintisini taşıyamayan çatının çökmesiyle şans eseri yaralanan olmadı. Nazimiye ilçesine bağlı Kıl köyünde rahatsızlanan Sabriye Taşkıran da kar nedeniyle yolu kapanan köye sağlık ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışının aralıksız devam ettiği kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

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