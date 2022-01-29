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Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

29.01.2022 12:34

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor Tunceli'de kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi.

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip başta grup köy yolları olmak üzere köy yollarını 7/24 saat esasına göre açmaya başladı.

Tunceli'de geçtiğimiz hafta başında başlayan ve hafta sonuna kadar devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezlerinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde 4 metreye yaklaştı. Yağış nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip yağışın durmasıyla birlikte kapalı bulunan 113 köy yolunda yol açma çalışmalarına hız verdi. Tunceli'nin Pülümür İlçesi Hasangazi ve Kocatepe Köyü grup yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, ilde 12 ile 25 Ocak tarihleri arasında kesintisiz kar yağışı olduğunu belirterek, "Yükseklerde kar kalınlığı 3-4 metre seviyesini aşmış, ilçe merkezlerimizde de bir buçuk 2 metreyi bulmuştur. İl Özel İdaresi olarak sayın valimizin himayelerinde 8 ekip, 64 iş makinesi ve 118 personelle karla mücadele çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.

"50 hastaya müdahale ettik"

Kar yağışı nedeniyle köyde hastalanan vatandaşları mağdur etmediklerini dile getiren Yıldırım, "Bu süre zarfından hasta olan köylerimizde 112'ye yapılan acil bildirimler sonucu 50 hastaya müdahale ettik. Hiçbir hastamızı köylerde bırakmadık. Yoğun kar yağışında dahi hiçbir grup köy yolumuzu kapalı bırakmadık. 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini göz ardı etmeyerek bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Karla mücadele çalışmasında köylerde hasta olduğu yönünde asılsız ihbarlarda da bulunulduğunu aktaran Yıldırım, "Bu kar mücadelesini yaparken vatandaşlarımızdan istirhamımız ne olur asılsız ihbarlar yapmasınlar. Çünkü bunlar çalışma azmimizi ve çalışma planlarımızı bozmaktadır" şeklinde konuştu.

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Hisarcık, Tunceli, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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