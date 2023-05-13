Munzur Çay'ına düşen araçtan 3.cü gencin cansız bedenide bulundu - Son Dakika
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Munzur Çay'ına düşen araçtan 3.cü gencin cansız bedenide bulundu

13.05.2023 12:13

Araçlarının Munzur Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan gençlerden Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenleri geçtiğimiz günlerde bulunmuştu. Araçta bulunan Azat Demiral'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenleri Munzur Çayı'nda bulunmuştu.

Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

CANSIZ BEDENİ MAVİ KÖPRÜ MEVKİİNDE BULUNDU

Çalışmalar kapsamında son kayıp genç Azat Demiral'ın cansız bedenine de Uzunçayır Barajı mavi köprü mevkiinde ulaşıldı. AFAD, polis, jandarma ve gönüllüler tarafından bulunan Demiral'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp 3 gencin bulunmasının ardından çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA
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Munzur Çayı, Diyarbakır, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Munzur Çay'ına düşen araçtan 3.cü gencin cansız bedenide bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Munzur Çay'ına düşen araçtan 3.cü gencin cansız bedenide bulundu - Son Dakika
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