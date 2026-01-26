Tunceli'de Silahlı Saldırılara 11 Gözaltı - Son Dakika
Tunceli'de Silahlı Saldırılara 11 Gözaltı

26.01.2026 19:06
Tunceli'deki silahlı saldırılarla ilgili 4 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Tunceli'de meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Tunceli kent merkezinde 20 Ocak'ta meydana gelen üç ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme ve saha çalışmaları neticesinde olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Tunceli kent merkezi ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kapsamındaki 3 şahıs için ev hapsi tedbiri uygulandı.

Öte yandan, olaylara karışan şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi hakkında da ayrı ayrı adli işlem başlatıldı. Olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

