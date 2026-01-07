Tunceli'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunceli'de Suç Oranı Düşüyor

07.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aygöl, Tunceli'nin 2025'te en az suç oranına sahip illerden biri olduğunu açıkladı.

TUNCELİ'de düzenlenen 'Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuşan Vali Şefik Aygöl, "2025 yılında ilimizde kapkaç, oto hırsızlığı, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmemiş. İlimiz asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olma başarısını göstermiştir" dedi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay'ın da katılımıyla 'Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında, 2025 yılında kentteki asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı.

'EN AZ SUÇ ORANINA SAHİP 2 VİLAYETTEN BİRİYİZ'

Vali Şefik Aygöl, Tunceli'nin ülke genelinde en az suç oranına sahip iki kentten biri olduğunu ifade ederek, "İlimiz asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olma başarısını göstermiştir. Ben bundan dolayı bu süreçte ilimizin huzur ve güveni sağlaması amacıyla büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan emniyet, jandarma ve adli birimlerimize üstün gayretlerle koordinatlı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. 2025 yılında ilimizde kapkaç, oto hırsızlığı, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmemiş. Dolandırıcılık suçlarında bir önceki yıla oranla değerlendirme yaptığımızda yüzde 21 oranda düşüş sağlanmıştır. Aynı azim, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle Tunceli'mizin huzur ve güven şehri kimliğini daha da güçlendirmeyi suçun her türlüsüyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadelemizin devam edeceğini de buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde asayiş suçlarına karşı yapılan kontrollerde bin 206 arınan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Toplamda 2 bin 720 olay meydana gelmiş, 3 bin 101 şüpheli yakalanmış, 229 şüpheli gözaltına alınmış, toplamda 41 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamızın asayiş suçlarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve önemli faaliyetler neticesinde Tunceli genelinde 2024 yılı içerisinde 3 bin 128 asayiş olayı meydana gelirken 2025 yılında 2 bin 720 asayiş olayı meydana gelmiş. Asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 13'lük düşüş gerçekleşmiş. Olayların aydınlanma oranı ise yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılında 319 olay meydana gelmiş, olayları bir önceki yıla oranla değerlendirdiğimizde yüzde 22 azalma olmuştur" dedi.

'UYUŞTURUCUNUN ADINA BİLE TAHAMÜLÜMÜZ YOK'

Uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Vali Aygöl, "İlimizde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları çok az olmasına rağmen yıl içerisinde aldığımız önlemler neticesinde bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir düşüş sağlanmıştır. Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda; ilimizde 133 operasyon düzenlenmiş, 210 şüpheli yakalanmış, 12 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca yapılan operasyonlarda 56 bin 108 gram esrar, 224 kök kenevir, 65 gram skunk, 8 kök skunk bitkisi, 224 gram metamfetamin, bin 217 gram bonzai, bin 18 adet sentetik ecza gibi malzeme ele geçirilmiştir. Tüm bu verilere baktığımızda ilimizde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde esrar, kokain, metamfetamin ve bonzai türü uyuşturucu maddeleri yönelik son 5 yılın en büyük yakalamaları başarılı ile sağlanmıştır. Burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum ki burada bir artıştan ziyade operasyonlarımızın etkinliğini göstermektedir. Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Tunceli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Kartepe’deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
13:09
SGK İl Müdürlüğü’nde vahşet Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
SGK İl Müdürlüğü'nde vahşet! Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 15:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.