Tunceli'de Suç Oranı Düşüyor

TUNCELİ'de düzenlenen 'Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuşan Vali Şefik Aygöl, "2025 yılında ilimizde kapkaç, oto hırsızlığı, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmemiş. İlimiz asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olma başarısını göstermiştir" dedi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay'ın da katılımıyla 'Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında, 2025 yılında kentteki asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı.

'EN AZ SUÇ ORANINA SAHİP 2 VİLAYETTEN BİRİYİZ'

Vali Şefik Aygöl, Tunceli'nin ülke genelinde en az suç oranına sahip iki kentten biri olduğunu ifade ederek, "İlimiz asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olma başarısını göstermiştir. Ben bundan dolayı bu süreçte ilimizin huzur ve güveni sağlaması amacıyla büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan emniyet, jandarma ve adli birimlerimize üstün gayretlerle koordinatlı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. 2025 yılında ilimizde kapkaç, oto hırsızlığı, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmemiş. Dolandırıcılık suçlarında bir önceki yıla oranla değerlendirme yaptığımızda yüzde 21 oranda düşüş sağlanmıştır. Aynı azim, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle Tunceli'mizin huzur ve güven şehri kimliğini daha da güçlendirmeyi suçun her türlüsüyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadelemizin devam edeceğini de buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde asayiş suçlarına karşı yapılan kontrollerde bin 206 arınan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Toplamda 2 bin 720 olay meydana gelmiş, 3 bin 101 şüpheli yakalanmış, 229 şüpheli gözaltına alınmış, toplamda 41 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamızın asayiş suçlarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve önemli faaliyetler neticesinde Tunceli genelinde 2024 yılı içerisinde 3 bin 128 asayiş olayı meydana gelirken 2025 yılında 2 bin 720 asayiş olayı meydana gelmiş. Asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 13'lük düşüş gerçekleşmiş. Olayların aydınlanma oranı ise yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılında 319 olay meydana gelmiş, olayları bir önceki yıla oranla değerlendirdiğimizde yüzde 22 azalma olmuştur" dedi.

'UYUŞTURUCUNUN ADINA BİLE TAHAMÜLÜMÜZ YOK'

Uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Vali Aygöl, "İlimizde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları çok az olmasına rağmen yıl içerisinde aldığımız önlemler neticesinde bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir düşüş sağlanmıştır. Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda; ilimizde 133 operasyon düzenlenmiş, 210 şüpheli yakalanmış, 12 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca yapılan operasyonlarda 56 bin 108 gram esrar, 224 kök kenevir, 65 gram skunk, 8 kök skunk bitkisi, 224 gram metamfetamin, bin 217 gram bonzai, bin 18 adet sentetik ecza gibi malzeme ele geçirilmiştir. Tüm bu verilere baktığımızda ilimizde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde esrar, kokain, metamfetamin ve bonzai türü uyuşturucu maddeleri yönelik son 5 yılın en büyük yakalamaları başarılı ile sağlanmıştır. Burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum ki burada bir artıştan ziyade operasyonlarımızın etkinliğini göstermektedir. Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,