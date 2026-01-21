Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda E.D'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü üyeliği ve terör amaçlı tehdit" suçlarından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Terör Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?