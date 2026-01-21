Tunceli'de Terör Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunceli'de Terör Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

21.01.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda E.D. adlı zanlı, terör suçlarından tutuklandı.

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda E.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü üyeliği ve terör amaçlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tunceli, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Terör Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:00:38. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Terör Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.