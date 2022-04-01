Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

01.04.2022 19:29
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de devan eden Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde 7 sığınak içerisinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devan eden Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde 7 sığınak içerisinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 sığınak içerisinde; 2 adet uyku tulumu, 3 adet küçük tüp, 1 adet soba, 4 adet büyük pil, 4 adet Kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Tunceli Valiliği, Jandarma, Mühimmat, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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