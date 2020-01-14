Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor.

Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararı doğrultusunda da polis harekete geçti. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, 14 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak, gözaltına aldı.2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, baskın yapılan adreslerde çok sayıda delil elde edildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
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