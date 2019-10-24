Son Dakika Haberleri: Tunceli modern kütüphane ve konferans salonuna kavuşuyor
Son Dakika Güncel Tunceli modern kütüphane ve konferans salonuna kavuşuyor

Tunceli modern kütüphane ve konferans salonuna kavuşuyor

1 saat önce

Tunceli Valiliği, hayırsever iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan "Hüseyin Güntaş Kütüphane ve Konferans Merkezi" inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Tunceli modern kütüphane ve konferans salonuna kavuşuyor, System.String[]

Tunceli Valiliği, hayırsever iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan "Hüseyin Güntaş Kütüphane ve Konferans Merkezi" inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuncelili hayırsever iş adamı Kazım Güntaş'ın merhum babası Hüseyin Güntaş adına yaptırdığı konferans salonu ve kütüphane inşaatının sürdüğü hatırlatılarak, merkezin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en modern ve işlevsel binası olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin en kısa sürede bu hizmetten yararlanabilmesi için inşaat alanında çalışmalar devam ediyor. Kütüphanenin yapımında emeği olan Tunceli'nin değerli hayırsever iş insanı Kazım Güntaş'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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