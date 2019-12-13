Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör İpek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi. Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen İpek, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden İpek, "Fotoğraflar yaşamı duyguya dayalı şekilde anlatmış. Bu doğrultuda karar verdim ve özellikle Diyarbakır annelerinin fotoğrafını seçtim çünkü ülkemizin de gündeminde olan ve çok anlamlı bir fotoğraf olmuş." diye konuştu.

Munzur Üniversitesi, Ali İhsan Öztürk, Serhat Çağdaş, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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